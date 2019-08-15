Глава Росавиации назвал сроки расшифровки самописцев А321

Расшифровка и анализ самописцев совершившего аварийную посадку самолета А321 будут завершены в течение трех дней. Об этом сообщил в прямом эфире телеканала «Россия 24» глава «Росавиации» Александр Нерадько.

«Бортовые самописцы сняты с борта воздушного судна, оно не подвергалось возгоранию, поэтому расшифровка и анализ самописцев займут кратчайшее время. Думаю, что в течение трех дней расшифровка будет завершена», — заявил Нерадько (цитата по ТАСС)

Ранее в Росавиации сообщили о целостности «черных ящиков» самолета.

Утром 15 августа пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6178 из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку в подмосковном Жуковском. Вскоре после вылета самолет столкнулся со стаей чаек, что вызвало отказ силовых установок. В результате аварийной посадки пострадали 74 человека, сообщали РБК в МЧС.