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Macy's $28 (+76,77%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+13,69%) прогноз БКС к 14.08.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
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Посадка А321 в поле ,  
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Глава Росавиации назвал сроки расшифровки самописцев А321

Расшифровка и анализ самописцев совершившего аварийную посадку самолета А321 будут завершены в течение трех дней. Об этом сообщил в прямом эфире телеканала «Россия 24» глава «Росавиации» Александр Нерадько.

«Бортовые самописцы сняты с борта воздушного судна, оно не подвергалось возгоранию, поэтому расшифровка и анализ самописцев займут кратчайшее время. Думаю, что в течение трех дней расшифровка будет завершена», — заявил Нерадько (цитата по ТАСС)

Общество
Жесткая посадка пассажирского А321 в Жуковском. Главное

Ранее в Росавиации сообщили о целостности «черных ящиков» самолета.

Утром 15 августа пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6178 из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку в подмосковном Жуковском. Вскоре после вылета самолет столкнулся со стаей чаек, что вызвало отказ силовых установок. В результате аварийной посадки пострадали 74 человека, сообщали РБК в МЧС.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело, для расследования обстоятельств инцидента создана комиссия с представителями Росавиации.

Теги: Посадка A321 в поле, «Уральские авиалинии», Росавиация, Александр Нерадько
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