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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+12,59%) прогноз БКС к 14.08.20
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Медики выписали двоих пострадавших при взрывах под Ачинском

Двое пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском в Красноярском крае выписаны, еще шесть человек остаются на лечении. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-службы краевого минздрава Зоя Масленникова.

По ее словам, у пациентов на момент госпитализации было состояние средней степени тяжести. У оставшихся в больнице в Ачинске двух человек наблюдается положительная динамика. Масленникова добавила, что амбулаторно в общей сложности был осмотрен 31 человек.

В среду, 14 августа, стало известно, что число пострадавших от взрывов боеприпасов в военной части под Ачинском составляет 40 человек.

Первые взрывы произошли на складе в воинской части неподалеку от села Каменка Ачинского района 5 августа. Все населенные пункты, расположенные в радиусе 20 км, эвакуировали, но впоследствии власти разрешили людям вернуться в дома. Вторая серия взрывов произошла 9 августа.

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По официальным данным, первую серию спровоцировало возгорание пороховых складов, вторую — попавшая в стеллаж с боеприпасами молния. Окончательно потушить возникший пожар удалось 11 августа.

В результате взрывов один человек погиб. Командующий войсками ЦФО Александр Лапин отмечал, что военный склад планируют расформировать до 1 июля следующего года.

Теги: Красноярский край, пострадавшие, госпитализация, новости РБК
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