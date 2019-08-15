Медики выписали двоих пострадавших при взрывах под Ачинском

Двое пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском в Красноярском крае выписаны, еще шесть человек остаются на лечении. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-службы краевого минздрава Зоя Масленникова.

По ее словам, у пациентов на момент госпитализации было состояние средней степени тяжести. У оставшихся в больнице в Ачинске двух человек наблюдается положительная динамика. Масленникова добавила, что амбулаторно в общей сложности был осмотрен 31 человек.

В среду, 14 августа, стало известно, что число пострадавших от взрывов боеприпасов в военной части под Ачинском составляет 40 человек.

Первые взрывы произошли на складе в воинской части неподалеку от села Каменка Ачинского района 5 августа. Все населенные пункты, расположенные в радиусе 20 км, эвакуировали, но впоследствии власти разрешили людям вернуться в дома. Вторая серия взрывов произошла 9 августа.