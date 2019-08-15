Лавров назвал вопрос заключения мирного договора с Японией нетупиковым

Глава МИД России Сергей Лавров назвал нетупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией. Об этом он сообщил во время выступления на форуме «Территория смыслов», трансляция которого велась в аккаунте МИДа в Twitter.

«Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора. Я не думаю, что ситуация тупиковая», — сказал он.

Он отметил, что Россия, как правопреемница и продолжательница СССР готова передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста доброй воли и исходя из доброжелательного отношения к стране и интересам ее народа, но только после заключения мирного договора.

Лавров добавил, что позиция Японии противоречит уставу ООН, в котором говорится, что действия держав-победительниц по итогам войны не подлежат пересмотру. По его словам, Россия хочет хороших отношений с Японией, но для этого Москве нужно понять, готов ли Токио принять итоги войны и насколько его политика будет самостоятельна, «учитывая сильнейшую зависимость Токио от Вашингтона».