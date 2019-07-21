Абэ понадеялся на прогресс в заключении мира с Россией до 2021 года

Абэ понадеялся на прогресс в заключении мира с Россией до 2021 года

В Токио неоднократно говорили, что для заключения мирного договора необходимо решить проблему Курильских островов. Абэ надеется, что прогресс в ситуации с договором будет достигнут до его ухода с поста премьера в 2021 году

Синдзо Абэ (Фото: Koji Sasahara / AP)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на то, что ему удастся продвинуться в вопросе заключения мирного договора с Россией до 2021 года, когда истекают его полномочия. Об этом он заявил в интервью телеканалу NHK.

«Хотел бы продвинуться в вопросе заключения в ходе своего срока», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Нынешний срок Абэ на посту премьера Японии начался в 2012 году, его полномочия продлятся до 2021 года. По итогам прошедших в воскресенье, 21 июля, выборов возглавляемая им Либерально-демократическая партия сохранила большинство в верхней палате парламента страны, свидетельствуют данные экзитполов.

Россия и Япония не могут договориться о заключении мирного договора уже более 70 лет. Этому препятствуют территориальные споры из-за Курильских островов. В Токио считают, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи принадлежат Японии, в Москве же настаивают, что СССР получил их по итогам Второй мировой войны.