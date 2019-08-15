Куйвашев назвал героями посадивших загоревшийся самолет членов экипажа

Губернатор Свердловской области Еврений Куйвашев назвал героями экипаж самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний», который совершил жесткую посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», — написал он.

Самолет отправлялся из Жуковского в Симферополь, но при взлете в оба двигателя попали птицы, в результате чего они загорелись. В МЧС сообщали, что после посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.