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Общество ,  
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Группа «ГАЗ» объяснила суть идеи о запрете старых автомобилей в России

Запрет эксплуатации старых автомобилей в России, предложенный членами экспертного совета Госдумы с целью повышения безопасности перевозок, является проработанным и сверенным с мировым опытом. Однако эта идея никогда ни с кем не обсуждалась, сообщила «РИА Новости» вице-президент группы «ГАЗ» Елена Матвеева.

По ее словам, данная идея была предложена в 2013 году, когда эту меру ввели в отношении автобусов для перевозок детей. «К решению этой проблемы подталкивает огромное количество аварий со старыми автобусами, которые уже дышат на ладан, а их продолжают эксплуатировать транспортные перевозчики в погоне за прибылью. А в итоге гибнут люди», — заявила Матвеева.

Она добавила, что обсуждение этой идеи было сведено к спекуляциям в адрес председателя экспертного совета по развитию автомобилестроения Госдумы Альфии Когогиной. По мнению Матвеевой, подобные заявления делаются для дискредитации самой идеи, которая уже давно стала нормой в европейских странах, а в России пока тормозится.

Общество
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию машин «предельного» возраста

Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфию Когогину сообщила об идее запретить эксплуатацию машин «предельного» возраста. Рекомендации были направлены в Минтранс и Минпромторг. О каких конкретно автомобилях идет речь, а также какой возраст подразумевается под предельным, в письме не уточнялось. Позже в пресс-службе Минтранса подтвердили РБК, что данное предложение находится на стадии рассмотрения.

При этом в Минпромторге сообщили, что запрещать использовать старые автомобили для решения экологических проблем нельзя. В ведомстве полагают, что старую технику необходимо выводить из оборота при помощи экономических мер. В частности, необходимо стимулировать владельцев покупать новые и экологически чистые машины, пояснили в Минпромторге.

Заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила, что такое предложение является излишне жесткой мерой. По мнению Перминовой, в первую очередь в полной мере необходимо поддерживать должное техническое состояние транспортных средств.

Теги: "ГАЗ", автомобили, запрет
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Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей
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