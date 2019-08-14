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В Совфеде сочли жесткой идею запретить эксплуатацию старых автомобилей
В верхней палате вместо столь радикального шага предложили в полной мере соблюдать требования по техническому осмотру автомобилей, указав, что «не все в России ездят на новых Mercedes»
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Инициатива комитета Госдумы по экономической политике и промышленности о запрете использования старых автомобилей является излишне жесткой мерой. Об этом «РИА Новости» заявила заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

«У нас много граждан ездят на достаточно старых и даже древних автомашинах, которые являются для них не только единственным средством передвижения, но, возможно, и заработка», — отметила сенатор.

По словам Перминовой, в первую очередь необходимо в полной мере соблюдать требования поддерживать должное техническое состояние транспортных средств. «Не все в России ездят на новых Mercedes», — добавила она.

«Лично я не поддержал бы эту инициативу по трем причинам. Большинством машин пользуются в нашей стране люди с низкими материальными возможностями. Например, дедушки, которые изредка ездят на своих «Москвичах», аккуратно их хранят и ездят только на дачу. Второй момент — это уменьшение рынка, так как это и ОСАГО, и транспортный налог. Ведь некое количество просто уйдет с рынка, с оборота. Третье, я не очень уверен, будет ли это стимулировать авторынок. Здесь нужно оживлять потребительский спрос другими средствами, и только за счет этого будет обновляться автопарк. Кроме того, к ТО сейчас вводятся более жесткие требования, и это само по себе будет контролировать ситуацию безопасности и экологию. Если ТО проходит строго, то опасные машины и так будут изыматься из оборота», — сказал РБК член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин.

Экономика
Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей

С предложением ввести запрет на эксплуатацию автомобилей, которые достигли предельных сроков эксплуатации, выступил думский комитет по промышленности. Идея родилась по итогам круглого стола, где обсуждались экологические проблемы. О каких автомобилях идет речь и какой возраст машин понимается под предельным, пока не сообщалось.

В пресс-службе Минпромторга заявили РБК, что запрещать использовать старые автомобили для решения экологических проблем нельзя. В ведомстве считают, что вывод старой техники из оборота должен обеспечиваться экономическими мерами. Минпромторг предложил выработать стимулы, чтобы автолюбители приобретали новые экологически чистые транспортные средства.

Общество
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию машин «предельного» возраста

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с РБК заявил, что в этом вопросе необходим «бархатный» подход. Он напомнил, что в России было несколько программ предоставления скидок при утилизации старых и покупке новых автомобилей, которые успешно работали. «Но должна быть в таком случае налажена утилизация, которая сейчас не работает должным образом», — отметил Похмелкин.

Автор: Михаил Юшков, Дмитрий Алексеев
Теги: Совфед, автомобили, запрет
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Общество
Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей
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