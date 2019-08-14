Минтранс заявил об обсуждении идеи о запрете старых автомобилей

В Министерстве транспорта получили предложение думского комитета по промышленности о запрете эксплуатации старых автомобилей в стране. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Предложения получены, они рассматриваются», — сообщили РБК в Минтрансе.

Ранее комитет Госдумы по промышленности выступил с инициативой запретить эксплуатацию машин «предельного» возраста. Такое решение было принято по итогам круглого стола, где обсуждались экологические проблемы автотранспорта. О каких автомобилях идет речь и какой возраст автомобилей понимается под предельным, не уточнялось. Комитет направил соответствующие рекомендации в Минтранс и Минпромторг, в последнем запрещать эксплуатацию старых автомобилей отказались.

В ведомстве считают, что вывод старых машин из эксплуатации нужно обеспечивать экономическими мерами, например стимулировать владельцев покупать новые, экологически чистые машины.