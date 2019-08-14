Mail.ru Group сообщила о переговорах c Huawei о предустановке приложений

Mail.ru Group и Huawei начали переговоры о предустановке приложений холдинга на смартфоны китайской компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Mail.ru Group.

В Mail.ru Group выразили заинтересованность в том, чтобы продукты IT-холдинга «были представлены на максимальном количестве платформ, в том числе и Huawei». По словам представителя компании, Mail.Ru Group «открыта ко всем взаимовыгодным партнерствам».

Ранее сообщалось, что Huawei начала переговоры о покупке бизнеса, использовании технологий и создании совместных предприятий с рядом российских компаний, включая разработчика процессоров «Эльбрус» и создателя линейки операционных систем «Альт».

Китайская корпорация активизировалась на российском рынке после санкций со стороны США. В мае Huawei попала в черный список американского минторга после введения в стране режима чрезвычайной ситуации для защиты сетей связи. В результате многие компании не могли продавать высокотехнологичные товары и передавать технологии Huawei. В соответствии с принятым в июне решением американские компании могут работать с Huawei лишь с официального разрешения Вашингтона.