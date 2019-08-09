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Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
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Capri $40 (+21,36%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
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Бизнес ,  
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Белый дом отсрочил выдачу лицензий для возобновления работы с Huawei
Заявки на получение разрешений подали 50 компаний. Однако в Министерстве торговли решили не торопиться с их удовлетворением
Фото: Andy Wong / AP

Администрация Белого дома решила пока не выдавать лицензии американским компаниям, чтобы они могли возобновить работу с оборудованием китайской Huawei Technologies. Осведомленные источники Bloomberg объяснили, что это связано с решением Пекина временно прекратить закупки американской сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с принятым в июне решением американские компании могут работать с Huawei в том случае, если получат официальное разрешение от Белого дома. На прошлой неделе министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что его ведомство рассматривает около 50 запросов на получение лицензии. Однако ни одно из них пока не утверждено.

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Поставки Huawei в первом полугодии выросли на 24% вопреки санкциям США

Ситуация вокруг Huawei обострилась после очередного витка торгового противостояния между США и Китаем. За последнюю неделю Белый дом обвинил Китай в манипулировании курсом национальной валюты юаня, а президент Дональд Трамп пообещал с 1 сентября ввести дополнительные пошлины на китайский импорт. Однако при этом глава США не говорил о намерении отказать в лицензиях на работу с Huawei.

Bloomberg отмечает, что в возобновлении сотрудничества с китайской компанией заинтересованы в том числе Intel, Qualcomm и Broadcom, представители которых в июле обсуждали этот вопрос с Трампом.

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СМИ назвали сроки возобновления торговли между Huawei и компаниями из США

В мае этого года Минторг США внес Huawei в черный список, поскольку деятельность компании «противоречит интересам национальной безопасности США». В результате местные компании не могли продавать высокотехнологичные товары и передавать технологии Huawei. В частности, о прекращении сотрудничества с компанией из КНР объявило руководство Google.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Huawei, Белый дом
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