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BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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Технологии и медиа ,  
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Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
За 2018 год российская «дочка» Huawei получила рекордную выручку — 132,3 млрд руб. Большая часть этой суммы приходилась на продажу смартфонов, но результатам китайской компании помогла и вольная трактовка курса на импортозамещение
Фото: Jens Schlueter / EPA / ТАСС

Выручка российской «дочки» Huawei Technologies Co. — ООО «Техкомпания Хуавэй» — в 2018 году увеличилась с 61,7 млрд до 132,3 млрд руб., следует из данных СПАРК. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года выросла в 2,4 раза, до 3,35 млрд руб.

ООО «Техкомпания Хуавэй» была зарегистрирована 15 сентября 2000 года. Из доступных в СПАРК данных следует, что размер выручки за прошлый год является рекордом для компании. Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei. По его словам, росту показателя способствовало увеличение продаж мобильных устройств китайского бренда.

Huawei является производителем потребительских устройств — смартфонов, компьютеров, планшетов, носимых устройств и гаджетов «умного» дома, телекоммуникационного и ИТ-оборудования (базовых станций, коммутаторов, серверов, систем хранения данных и др.).

Согласно отчету IDC, в 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 млрд (474 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год), было продано более 30 млн устройств. За год доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место. Лидером рынка осталась южнокорейская Samsung. По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei). Средняя стоимость устройства составила 13,4 тыс. руб. Исходя из этого, компания могла продать устройств на 100 млрд руб. По словам собеседника РБК среди российских ретейлеров, все гаджеты, включая носимые устройства, марок Huawei и Honor ретейлеры закупают у ООО «Техкомпания Хуавэй». Таким образом, продажа потребительских устройств могла дать Huawei более 75% выручки в России.

За счет чего еще компании удалось достичь рекорда в России — в материале «РБК Pro».

Авторы: Александра Посыпкина, Евгения Баленко, Анна Балашова, Мария Коломыченко
Теги: Huawei, смартфоны, импортозамещение, хранение данных
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