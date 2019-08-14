Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке

Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке

Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным заявил, что ожидает снижения ипотечных ставок до конца года. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Глава ВТБ в ходе встречи сообщил, что средняя ставка по ипотеке в июне составила 9,9%, и отметил снижение ключевой ставки. По прогнозам Костина, до конца года ставки по ипотеке будут снижаться.

«Я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции», — сказал Путин.

В начале июля президент поручил Минфину и Центробанку контролировать снижение ставок по ипотеке. По словам Путина, правительство должно стремиться к ставке по ипотеке для льготных категорий в 6%. Соответствующее пожелание он адресовал и к банкам России. По его словам, важно, чтобы «кредитные организации ничего сверху не накручивали».