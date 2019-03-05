Путин указал банкам «не накручивать» ставки по льготной ипотеке выше 6%

Президент заявил, что обсудит обеспечение контроля за предоставлением банками льготной ипотеки с ЦБ. Глава ВТБ Андрей Костин также пообещал лично проследить за ситуацией

Владимир Путин и Андрей Костин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Банки России должны обеспечить выдачу ипотечных кредитов семьям с двумя и более детьми по льготной ставке в 6%. Об этом на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально», — сказал президент. Костин пообещал взять ситуацию под свой личный контроль.

«Я обязательно переговорю с Центральным банком, с тем чтобы такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений на этом направлении», — добавил Путин.

Банк ВТБ в 2019 году намерен выдать 425 тыс. ипотечных кредитов на 1 трлн руб., в 2018 году кредитная организация выдала 300 тыс. таких кредитов, рассказал президенту Костин. Он напомнил, что в феврале 2018 года сообщал, что ипотечный портфель ВТБ составлял 1 трлн руб., сейчас он вырос до 1,4 трлн руб.