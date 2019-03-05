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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Путин указал банкам «не накручивать» ставки по льготной ипотеке выше 6%
Президент заявил, что обсудит обеспечение контроля за предоставлением банками льготной ипотеки с ЦБ. Глава ВТБ Андрей Костин также пообещал лично проследить за ситуацией
Владимир Путин и Андрей Костин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Банки России должны обеспечить выдачу ипотечных кредитов семьям с двумя и более детьми по льготной ставке в 6%. Об этом на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально», — сказал президент. Костин пообещал взять ситуацию под свой личный контроль.

«Я обязательно переговорю с Центральным банком, с тем чтобы такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений на этом направлении», — добавил Путин.

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Банк ВТБ в 2019 году намерен выдать 425 тыс. ипотечных кредитов на 1 трлн руб., в 2018 году кредитная организация выдала 300 тыс. таких кредитов, рассказал президенту Костин. Он напомнил, что в феврале 2018 года сообщал, что ипотечный портфель ВТБ составлял 1 трлн руб., сейчас он вырос до 1,4 трлн руб.

В послании Федеральному собранию 20 февраля Путин предложил сделать программу льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми бессрочной. Семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, компенсируют 450 тыс. руб. от суммы ипотечного кредита, отметил президент. Сейчас льгота предоставляется сроком максимум на восемь лет, из-за этого программой воспользовались всего 4,5 тыс. российских семей, отмечал президент.

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Костин в беседе с Путиным заявил, что сегодня банк «держит планку», выполняя поставленную задачу предоставлять максимально дешевые кредиты, так что «до 10% стоимость не дошла». 

В начале января ВТБ повысил ставки по ипотечному кредитованию на 0,6 п.п., до 10,1% годовых при наличии комплексного страхования. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% банк ввел надбавку в 0,5 п.п., однако она не затронула кредиты, выданные с использованием средств материнского капитала и по ипотеке для военнослужащих.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Владимир Путин, Ставки, Ипотека, Андрей Костин, ВТБ
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