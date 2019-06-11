Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн руб.

Средний размер ипотечного кредита за год вырос на 18%, по итогам апреля он составил 2,55 млн руб. При этом в годовом выражении число таких кредитов сократилось на 10,5%

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В апреле средний размер ипотечного кредита, выданного российскими банками, увеличился на 1,3% и составил рекордные 2,55 млн руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

За год средний размер ипотечного кредита вырос на 18%. Общий объем таких кредитов в апреле увеличился на 2,6% (за год — на 5,4%), до 108,6 млрд руб. При этом, в апреле на 2% выросло число ипотечных кредитов — до 42,5 тыс., но в годовом выражении их стало на 10,5% меньше.

«В апреле средняя сумма ипотечного кредита достигла своего максимального значения, это единственный показатель, который не имеет сезонных спадов и демонстрирует уверенный восходящий тренд», — заявил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Согласно данным ЦБ, портфель ипотечных жилищных кредитов в России по результатам первого квартала текущего года составил 6,9 трлн руб., с начала 2019 года его объем вырос на 4,8%.