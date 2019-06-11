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Экономика ,  
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Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн руб.
Средний размер ипотечного кредита за год вырос на 18%, по итогам апреля он составил 2,55 млн руб. При этом в годовом выражении число таких кредитов сократилось на 10,5%
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В апреле средний размер ипотечного кредита, выданного российскими банками, увеличился на 1,3% и составил рекордные 2,55 млн руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

За год средний размер ипотечного кредита вырос на 18%. Общий объем таких кредитов в апреле увеличился на 2,6% (за год — на 5,4%), до 108,6 млрд руб. При этом, в апреле на 2% выросло число ипотечных кредитов — до 42,5 тыс., но в годовом выражении их стало на 10,5% меньше.

«В апреле средняя сумма ипотечного кредита достигла своего максимального значения, это единственный показатель, который не имеет сезонных спадов и демонстрирует уверенный восходящий тренд», — заявил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Согласно данным ЦБ, портфель ипотечных жилищных кредитов в России по результатам первого квартала текущего года составил 6,9 трлн руб., с начала 2019 года его объем вырос на 4,8%.

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Ранее в Объединенном кредитном бюро говорили, что в апреле средний размер ипотечного кредита увеличился на 12% и составил 2,23 млн руб. За месяц в стране было выдано более 90 тыс. кредитов на общую сумму в 200,75 млрд руб.

В конце мая ЦБ сообщал, что годовые темпы роста задолженности по ипотеке составляют 24,7%, в последний раз на таком уровне они были в начале 2014 года. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева тогда пояснила, что доходы граждан не растут и долговая нагрузка по новообеспеченным кредитам в 2018-м выросла с 7,1 до 8,1%.

Для того, чтобы не образовался пузырь, ЦБ на 30 п.п. повывил надбавки по новообеспеченным кредитам — банки должны выделять больше средств на обеспечение кредитов. В Банке России считают, что самыми опасными среди ипотечных являются кредиты с низким первоначальным взносов, с 1 января надбавка к коэффициенту риска по ним удвоилась (с 50 до 100%).

Автор: Константин Нагаев
Теги: ипотека, ипотечное кредитование
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