Сбербанк с 12 августа снизит ставки по ипотеке с господдержкой для семей

Сбербанк с понедельника, 12 августа, снизит процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в РБК.

Ставки снизятся на 1 п.п. Приобрести новые квартиры в ипотеку можно будет по ставке от 5% годовых.

Программа действует при покупке жилья на первичном рынке как на стадии строительства, так и в уже построенных домах. Предложение будет доступно семьям, у которых с 1 января 2018 до 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребенок.

В конце июля Центробанк снизил ключевую ставку по кредитам на 0,25 п.п., с 7,5 до 7,25%. На фоне решения регулятора банки начали снижать ставки по ипотеке, в их числе — ВТБ, Альфа-банк, банк «Дом.РФ», «ФК Открытие», Газпромбанк и Райффайзенбанк. Сбербанк с 6 августа снизил ставки по ипотеке для всех заемщиков на 0,5 п.п. Для зарплатных клиентов ставка на готовое жилье составляет 9,1%. Стоимость кредита по льготной программе Сбербанка будет начинаться от 7,6%. При этом, по данным Frank RG, Сбербанк присоединился к тренду и опустил ставки ниже 10% одним из последних из топ-10 по объемам выдачи.