Песков отказался считать введение короткой рабочей недели вопросом Кремля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,64 +0,71 EUR Бирж. 73,42 +0,88 Brent 59,25 -2,85% USD Нал. 65,83 65,02 EUR Нал. 73,75 72,76 USD ЦБ 65,20 -0,40 EUR ЦБ 72,90 -0,51 EUR/USD 1,1185 +0,0013 BTC/USD Бирж. 10 569,91 -332,09 IMOEX 2 648,20 -1,19% RTSI 1 272,19 -1,98% DJIA 26 279,91 +1,44% Nasdaq 8 016,36 +1,95%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BRENT $64 (+7,83%) прогноз Bank of America к 30.09.19
JD.com $41,5 (+38,52%) прогноз Jefferies к 13.08.20
Золото $1 600 (+5,39%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
BRENT $64 (+7,83%) прогноз Bank of America к 30.09.19
JD.com $41,5 (+38,52%) прогноз Jefferies к 13.08.20
Золото $1 600 (+5,39%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 65,2 (-0,4) Quote, 12:19
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 72,9 (-0,51) Quote, 12:19
Антипинский НПЗ получил первые льготы после перехода к Сбербанку Бизнес, 15:03 Пол дела: как гендерное равенство влияет на финансовые показатели бизнеса Pro, 14:53 На рынке госдолга США сработал последний индикатор грядущей рецессии Экономика, 14:51 Суд оставил под арестом двух фигурантов дела об акции 27 июля в Москве Общество, 14:43 СК начал проверку информации о пнувшем пациентку фельдшере в Ростове Общество, 14:42 «Росатом» продаст убыточный завод в Карелии компании Бокарева Бизнес, 14:35 Украина завершила передачу Нидерландам дела MH17 Политика, 14:32 Как яблоки, чай и брокколи берегут от рака и болезней сердца Стиль, 14:29 СК попросил об аресте многократно нарушавшего закон о митингах активиста Общество, 14:29 Киевское «Динамо» уволило главного тренера после вылета из Лиги чемпионов Спорт, 14:24 Шереметьево перенес ввод в эксплуатацию ВПП-3 на конец 2020 года Общество, 14:23 Прозрачные нити: как PR влияет на стоимость криптовалют Крипто, 14:20 Хантсман заявил об отсутствии у США планов размещать ракеты в Европе Политика, 14:18 Минобрнауки решило отслеживать встречи российских ученых с иностранцами Общество, 14:15
Общество ,  
0 
Песков отказался считать введение короткой рабочей недели вопросом Кремля

Введение четырехдневной рабочей недели не обсуждается в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не тема администрации президента. Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Ранее с предложением сократить длительность рабочей недели с пяти до четырех дней при сохранении зарплаты сотрудников выступила Федерация независимых профсоюзов России. В организации отметили, что сейчас предприятия в стране переходят на укороченную рабочую неделю из-за финансовых трудностей, и это приводит к сокращению зарплат сотрудников. В ФНПР сообщили, что готовы поддержать эту инициативу в случае сохранения текущего размера зарплат.

Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

После этого обсудить на предприятиях сокращение рабочей недели с пяти до четырех дней предложил Минтруд. Ведомство сообщило, что нижней границы, определяющей, сколько люди должны работать, законодательство не предусматривает, поэтому организации могут в рамках коллективного договора уменьшать как число рабочих часов в день, так и количество трудовых дней в одной неделе. Закон ограничивает только верхнюю планку, запрещая работать более 40 часов в неделю.

О том, что во всем мире наблюдается тенденция к сокращению трудовой недели, говорил ранее и премьер-министр Дмитрий Медведев. «Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место. Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости», — пояснял глава правительства.

Теги: четырехдневная рабочая неделя, Кремль, Дмитрий Песков
Материалы по теме
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Общество
Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter