Песков отказался считать введение короткой рабочей недели вопросом Кремля

Введение четырехдневной рабочей недели не обсуждается в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не тема администрации президента. Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Ранее с предложением сократить длительность рабочей недели с пяти до четырех дней при сохранении зарплаты сотрудников выступила Федерация независимых профсоюзов России. В организации отметили, что сейчас предприятия в стране переходят на укороченную рабочую неделю из-за финансовых трудностей, и это приводит к сокращению зарплат сотрудников. В ФНПР сообщили, что готовы поддержать эту инициативу в случае сохранения текущего размера зарплат.

После этого обсудить на предприятиях сокращение рабочей недели с пяти до четырех дней предложил Минтруд. Ведомство сообщило, что нижней границы, определяющей, сколько люди должны работать, законодательство не предусматривает, поэтому организации могут в рамках коллективного договора уменьшать как число рабочих часов в день, так и количество трудовых дней в одной неделе. Закон ограничивает только верхнюю планку, запрещая работать более 40 часов в неделю.