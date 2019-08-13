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ОГК-2 ₽0,59 (+19%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
Netflix $440 (+42,28%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-1,16%) прогноз ING к 30.09.19
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
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Архангельские власти опровергли эвакуацию поселка под Северодвинском

Власти Архангельской области опровергли сообщения об эвакуации местного населения в селе Нёнокса. Об этом сообщает «Интерфакс». На военном полигоне возле этого села на прошлой неделе произошла авария при испытании ракеты, после которой был зафиксирован скачок радиации.

«Это полная чушь, нет никакой эвакуации», — сказал губернатор области Игорь Орлов.

О кратковременной эвакуации жители села Нёнокса в Архангельской области ранее сообщили РБК. Жительница села Нёнокса Юлия подтвердила РБК, что людей попросили отсутствовать дома 14 августа с 5 до 7 утра. «Завтра надо отсутствовать, да. Но это не связано с происшествием 8 августа. Обычная эвакуация при испытании ракеты, не раз так уже было», — объяснила она.

«Волноваться не о чем. Так происходит всегда. Людей вывозят на безопасное расстояние — обычно до деревни Солза. После привозят обратно. Так было всегда. Сам процесс называется эвакуацией, но это не экстренная, а плановая», — отметил другой житель села.

«У нас нет такой информации», — сказали РБК в пресс-службе правительства Архангельской области по поводу эвакуации в селе Нёнокса.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа во время ракетных испытаний на морской платформе. Жертвами возгорания топлива ракеты и последовавшего взрыва стали пять сотрудников «Росатома», еще трое пострадавших были госпитализированы.

После взрыва датчики зафиксировали кратковременный всплеск радиации. В «Росатоме» заявили, что инцидент произошел при испытании «нового специзделия». The New York Times со ссылкой на данные разведки США писала, что речь может идти о прототипе ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

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Теги: новости РБК, испытание ракеты, военный полигон, Архангельская область
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