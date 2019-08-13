Минтруд подготовил поправки в порядок выплаты детских пособий

Срок выплаты пособий на первого и второго ребенка планируется увеличить с полутора до трех лет, соответствующий проект изменений в законодательство подготовил Минтруд. Документ опубликован во вторник на федеральном портале нормативных правовых актов.

Изменения вносятся «в части изменения критериев нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, а также продления срока осуществления ежемесячных выплат до достижения ребенком возраста трех лет», — говорится в пояснительной записке к документу.

3 августа президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает число семей, имеющих право на выплаты при рождении первого и второго ребенка. Согласно закону, ежемесячные выплаты смогут получить семьи, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. В настоящее время это право есть у семей, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Помимо этого, заявление на получение выплат можно будет подать до достижения ребенком трех лет. Сейчас срок составляет полтора года. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

В конце июня премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о повышении выплат на одного ребенка в малообеспеченных семьях в 200 раз, с 50 руб. до 10 тыс. руб. В конце июля Совет Федерации одобрил соответствующий законопроект.