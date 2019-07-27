Более 40% россиян не заметили роста поддержки государством семей с детьми

Более 40% россиян не заметили увеличения поддержки рождаемости и помощи семьям с детьми от государства. Население страны сокращается, а демографические меры пока имеют ограниченный охват

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Государство за последний год не стало делать для поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми в России больше, чем раньше. В этом уверены 42% россиян, из них 8,2% считают, что власти стали делать меньше, показал опрос населения, проведенный службой специальной связи и информации ФСО в апреле 2019 года.

Результаты исследования есть в распоряжении РБК. Более поздние опросы не проводились, сказал РБК источник, близкий к правительству. ФСО проводила социологический опрос по заказу правительства. Источник, близкий к одному из профильных ведомств, подтвердил основные выводы исследования.

В Волгоградской области почти две трети жителей (73,2%) считают, что власти не стали делать больше для семей с детьми и поощрения рождаемости за последний год, в Омской области — 51,6%, в Дагестане — 52,6% (из них 22,6% полагают, что власти снизили уровень поддержки).

28,1% полагают, что за последний год государство стало делать больше. Чаще всего об этом говорили жители Сахалинской области (почти половина — 47%), Татарстана (45,8%), Якутии (43,5%), Тувы (42,2%).