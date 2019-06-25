Медведев сообщил о повышении пособий на детей с ₽50 до ₽10 тыс.

Правительство подготовило законопроект, который повысит критерий нуждаемости семей с полутора до двух прожиточных минимумов на человека. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании. Его стенограмма опубликована на сайте правительства.

Документ позволит увеличить число семей, которые будут получать ежемесячные государственные выплаты на первого и второго ребенка, пояснил премьер. Он уточнил, что ранее малообеспеченным семьям с детьми от полутора до трех лет уже увеличили государственную помощь: «Они будут ежемесячно получать более 10 тыс. руб. на одного ребенка вместо прежних 50 руб.».

18 июня Медведев анонсировал повышение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до прожиточного минимума по региону. Сейчас оно составляет 50 руб. (увеличение в 200 раз). Впрочем, выплаты будут получать семьи с доходом «ниже остановленного уровня», его размер еще не определен. По подсчетам РБК, общая сумма выплат составит не менее 64,5 млрд руб. в год.

Этот же вопрос позднее поднимался на прямой линии с Владимиром Путиным. «Мы будем выплачивать деньги семьям по нуждаемости тоже в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только один вопрос — каким семьям, с каким доходом, полтора или два прожиточных минимума на человека, а это 70% семей», — заявил президент.