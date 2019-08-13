Спасавшего детей в горевшем лагере «Холдоми» мальчика посмертно наградили

Школьника Алексея Мартыненко, погибшего при спасении детей при пожаре в детском лагере «Холдоми», посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, добавляя, что соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Во время эвакуации при пожаре 11-летний Мартыненко бросился на помощь девочкам из горящей палатки, однако получил ожоги и скончался в больнице вместе с еще тремя детьми. Он учился в пятом классе лицея № 1 в Комсомольске-на-Амуре.

Жители Комсомольска-на-Амуре ранее опубликовали в соцсетях обращение с просьбой подписать петицию о представлении Мартыненко к государственной награде. Инициативу поддержал губернатор Сергей Фургал.

Пожар в палаточном лагере, который располагался на горнолыжном курорте «Холдоми» в Хабаровском крае, произошел в ночь на 23 июля. В результате погибли четыре ребенка, еще восемь пострадали. Всего в лагере отдыхали 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток.

По данному факту СК завел дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Суд арестовал директора лагеря Максима Кузнецова и главу отдела главного управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.