Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят

Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС. Ребенок получил тяжелые ожоги и умер в больнице.

«Десятилетний мальчик Алексей Мартыненко, который погиб, самоотверженно спасал или пытался спасти детей, которые находились в палатке. Я думаю, все мы представляем, в каком состоянии был ребенок, когда шел в эту палатку. Если кто-то, а тем более ребенок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку», — сказал глава региона на совещании регионального правительства.

Петицию о награждении мальчика составили жители края. Фургал заявил, что поддержит эту инициативу и обратится «в компетентные органы» для награждения ребенка.

После слов Фургала в правительстве была объявлена минута молчания.

Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» случился в ночь на 23 июля, когда в нем находились 189 детей. В результате четверо детей погибли, трое из них, в том числе Алексей Мартыненко, скончались уже в больницах. 25 июля лагерь закрыли. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. По нему задержали директора лагеря Максима Кузнецова и учредителя ООО «Экстрим Сервис» (собственник туркомплекса) Виталия Бурлакова.