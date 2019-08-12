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Суд арестовал первого человека по итогам митинга 10 августа

В Москве Тверской районный суд признал виновным в нарушении порядка организации митинга Бориса Золотаревского, главу избирательного штаба юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

Золотаревского признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КОАП за повторное нарушение порядка на митинге 10 августа. Суд назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста, уточнила Сачкова.

Это первый арест по итогам митинга 10 августа.

Митинг, состоявшийся на проспекте Сахарова 10 августа, был согласован со столичными властями. В конце мероприятия Золотаревский со сцены призвал участников мероприятия отправиться на прогулку по Москве, после чего его задержали правоохранительные органы, сообщал ТАСС.

Перед митингом Следственный комитет предупредил, что призывы к так называемым мирным прогулкам по Москве после митинга будут рассматриваться как несанкционированные мероприятия, за которые может грозить уголовное наказание. Московская полиция также пояснила, что согласованный митинг пройдет только на проспекте Сахарова, а акции за его пределами будут «немедленно пресекаться».

Золотаревский возглавляет предвыборный штаб юриста ФБК, оппозиционного политика Ивана Жданова. Жданов намеревался принять участие в выборах в Мосгордуму, однако Мосгоризбирком отказался его зарегистрировать кандидатом из-за брака в подписях избирателей. Жданов и другие оппозиционеры заявляли, что Мосгоризбирком признал поддельными подписи реально существующих людей.

Отказ допустить до выборов кандидатов от оппозиции привел к серии пикетов и митингов в Москве. Протестная акция 27 июля не была согласована столичными властями и закончилась массовыми задержаниями. По данным МВД, были задержаны 1074 человека, «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. Среди них был и Жданов. 29 июля Зеленоградский районный суд арестовал его на 15 суток за участие в несанкционированной акции. В зале суда Жданов объявил о голодовке. «У меня больше нет никаких способов и возможностей донести свою позицию», — заявил он. Позднее ему продлили арест еще на 10 суток.

Теги: Иван Жданов, арест, митинг, новости РБК
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