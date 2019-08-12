Суд арестовал первого человека по итогам митинга 10 августа

В Москве Тверской районный суд признал виновным в нарушении порядка организации митинга Бориса Золотаревского, главу избирательного штаба юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

Золотаревского признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КОАП за повторное нарушение порядка на митинге 10 августа. Суд назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста, уточнила Сачкова.

Это первый арест по итогам митинга 10 августа.

Митинг, состоявшийся на проспекте Сахарова 10 августа, был согласован со столичными властями. В конце мероприятия Золотаревский со сцены призвал участников мероприятия отправиться на прогулку по Москве, после чего его задержали правоохранительные органы, сообщал ТАСС.

Перед митингом Следственный комитет предупредил, что призывы к так называемым мирным прогулкам по Москве после митинга будут рассматриваться как несанкционированные мероприятия, за которые может грозить уголовное наказание. Московская полиция также пояснила, что согласованный митинг пройдет только на проспекте Сахарова, а акции за его пределами будут «немедленно пресекаться».