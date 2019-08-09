СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

Участие в несанкционированных акциях 10 августа может повлечь за собой уголовную ответственность. Предупреждение об этом Следственный комитет опубликовал на своем сайте.

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова». Подобные действия горожан в СК назвали «несанкционированными мероприятиями». «Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы», — говорится в предупреждении.

Особо в сообщении отмечается, что об ответственности при участии в таких мероприятиях следует помнить и несовершеннолетним и их родителям.

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявленное количество участников — до 100 тыс. человек. Акция пройдет на проспекте Сахарова. В то же время 7 августа стало известно, что власти запретили музыкальные выступления на митинге 10 августа. Ранее на митинге согласились выступить Face, IC3PEAK и «Кровосток».

Пресекать прочие несанкционированные акции протеста в этот день пообещала полиция.