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СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

Участие в несанкционированных акциях 10 августа может повлечь за собой уголовную ответственность. Предупреждение об этом Следственный комитет опубликовал на своем сайте.

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова». Подобные действия горожан в СК назвали «несанкционированными мероприятиями». «Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы», — говорится в предупреждении.

Особо в сообщении отмечается, что об ответственности при участии в таких мероприятиях следует помнить и несовершеннолетним и их родителям.

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявленное количество участников — до 100 тыс. человек. Акция пройдет на проспекте Сахарова. В то же время 7 августа стало известно, что власти запретили музыкальные выступления на митинге 10 августа. Ранее на митинге согласились выступить Face, IC3PEAK и «Кровосток».

Пресекать прочие несанкционированные акции протеста в этот день пообещала полиция.

Теги: Следственный комитет, уголовная ответственность, акции протеста, Москва
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