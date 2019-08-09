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American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
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Полиция пообещала пресекать несогласованные акции в Москве 10 августа

В Москве полиция обратилась к жителям с напоминанием о том, что согласованный митинг пройдет 10 августа только на проспекте Академика Сахарова, а попытки провести несогласованное публичное мероприятия за его пределами будут «немедленно пресекаться». Сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные лица в сети интернет призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города. Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — говорится в сообщении полиции.

Москвичей также попросили соблюдать «установленный порядок проведения массового мероприятия», соблюдать правила дорожного движения и не выходить на проезжую часть в неположенных местах.

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Согласованная мэрией акция на проспекте Академика Сахарова пройдет 10 августа, с 14:00 до 16:00 мск. Митинг проводится в поддержку всех кандидатов, которым отказали в допуске на выборы в Мосгордуму.

После того как московская мэрия согласовала митинг 10 августа, юрист ФБК Любовь Соболь, которой отказали в допуске к участию в выборах депутатов Мосгордумы, опубликовала на своей странице в Facebook сообщение, в котором, среди прочего, говорилось, что «у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции». «И власть обязана обеспечить их право гулять по городу, в том числе 10 августа», — писала она.

Теги: Москва, несанкционированная акция, Полиция
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