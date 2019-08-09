Полиция пообещала пресекать несогласованные акции в Москве 10 августа

В Москве полиция обратилась к жителям с напоминанием о том, что согласованный митинг пройдет 10 августа только на проспекте Академика Сахарова, а попытки провести несогласованное публичное мероприятия за его пределами будут «немедленно пресекаться». Сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные лица в сети интернет призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города. Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — говорится в сообщении полиции.

Москвичей также попросили соблюдать «установленный порядок проведения массового мероприятия», соблюдать правила дорожного движения и не выходить на проезжую часть в неположенных местах.

Согласованная мэрией акция на проспекте Академика Сахарова пройдет 10 августа, с 14:00 до 16:00 мск. Митинг проводится в поддержку всех кандидатов, которым отказали в допуске на выборы в Мосгордуму.