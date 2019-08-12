«Росатом» показал фотографии погибших при испытании ракеты сотрудников

«Росатом» показал фотографии погибших во время ЧП на военном полигоне под Архангельском пятерых сотрудников. Их передала РБК пресс-служба госкорпорации.

Сотрудники саровского ядерного центра — Алексей Вьюшин, Евгений Коротаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский — погибли во время испытания «нового специзделия», заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Похороны погибших состоялись 12 августа, их представят к госнаградам посмертно.

Ранее в госкорпорации сообщили подробности инцидента, который произошел 8 августа. На морской платформе проводились испытания неназванной ракеты. В ходе испытаний началось возгорание топлива с последующей детонацией. При взрыве погибли пять сотрудников «Росатома», еще несколько человек пострадали.