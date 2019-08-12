В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков

Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.

«В последний путь их пришли проводить несколько тысяч жителей Сарова — очень много людей было и на церемонии прощания на главной площади города, и на кладбище», — сказал Голубев.

В воскресенье, 11 августа, директор Российского федерального ядерного центра (входит в «Росатом») Валентин Костюков сообщил, что погибших — Алексея Вьюшина, Евгения Коротаева, Вячеслава Липшева, Сергея Пичугина и Владислава Яновского — представят к государственным наградам. Сотрудники центра погибли в результате взрыва, который произошел на морской платформе после испытания ракеты.

О происшествии на полигоне в Архангельской области Минобороны России сообщило 8 августа. Взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя, однако о какой именно разработке идет речь, оборонное ведомство не уточняло. Информагентства отмечали, что речь шла о полигоне рядом с поселком Нёнокса в 40 км от Северодвинска.