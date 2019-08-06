Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Прокуроры ходатайствуют о лишении родительских прав супругов, которые пришли 27 июля на акцию протеста с годовалым сыном. По данным ведомства, ребенку причинен «физический и моральный вред»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка <...> третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда. Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», — говорится в сообщении прокуратуры.

Помимо этого случая, прокуроры проводят проверку в отношении других граждан, которые участвовали в митинге с малолетними детьми, а также тех, кто вовлекал несовершеннолетних в массовые мероприятия.

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