Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка <...> третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда. Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», — говорится в сообщении прокуратуры.
Помимо этого случая, прокуроры проводят проверку в отношении других граждан, которые участвовали в митинге с малолетними детьми, а также тех, кто вовлекал несовершеннолетних в массовые мероприятия.
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