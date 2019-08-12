В Минобороны назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить уже в 2019 году, а самолеты МиГ-35 аттестуют до конца 2021 года. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий ВВС Сергей Дронов.

Он отметил, что по их окончании предусмотрены серийные закупки. Дронов также добавил, что по результатам совещаний в Сочи президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача перевооружить три полка на самолеты Су-57.

При этом, по словам Дронова, истребители МиГ-35 более экономичные в эксплуатации, чем уже стоящие на вооружении многофункциональные самолеты поколения 4++ Су-30СМ и Су-35С, а стоимость его летного часа примерно в полтора раза ниже, чем у моделей «Су».

В мае текущего года на военном совещании в Сочи Владимир Путин поручил начать обновление ВВС России новыми машинами, в том числе истребителями пятого поколения Су-57. Изначально в рамках госпрограммы по закупке вооружений планировалось поставить в армию 16 экземпляров Су-57 в срок до 2027 года. Однако военным удалось договориться с заводами производителями о скидке. До этого российский президент высоко оценил качество российского истребителя, назвав его лучшим самолетом в мире.

Су-57 (заводской индекс Т-50, он же перспективный авиакомплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) — первый российский истребитель пятого поколения. Его разработало Объединенное конструкторское бюро им. П.О.Сухого. Характеристики самолета не раскрываются, однако известно, что он может нести вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — земля».

В середине июня текущего года ВКС России получили два первых новейших истребителя МиГ-35. Гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявлял о планах подписать с минобороны России новый контракт на поставку этих истребителей.

Летные испытания МиГ-35 стартовали в январе 2017 года, ожидалось, что серийное производство самолетов начнут в 2018 году. В Минобороны отмечали, что МиГ-35 планируется использовать в качестве замены для всех легких истребителей.