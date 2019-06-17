ВКС России получил первые истребители МиГ-35

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили два первых новейших истребителя МиГ-35. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

«Два первых самолета уже переданы Воздушно-космическим силам для проведения испытаний, остальные четыре планируем поставить до конца года», — сказал он.

Тарасенко добавил, что «МиГ» рассчитывает подписать новый контракт с Минобороны на поставку этих истребителей.

МиГ-35 впервые показали на авиасалоне МАКС в 2017 году. Тогда же начались его летные испытания. Самолет является модернизированной версией МиГ-29к и приближен к пятому поколению истребителей.