Появилось видео взлета истребителя МиГ-35 на форсаже

Появились кадры взлета новейшего многофункционального истребителя МиГ-35 в режиме форсажа, видеозапись опубликовал телеканал «Звезда».

Видео: Телеканал Звезда / YouTube

Как отмечает телеканал, резкий вертикальный взлет возможен благодаря тому, что тяга двигателей истребителя превышает его вес, показатель тяговооруженности составляет 1,09 кгс/кг.

Ранее в Минобороны показали видео с полетами истребителей. Сейчас ведутся проверки системы управления МиГ-35, а также его аэродинамической устойчивости и маневренных характеристик, рассказали в министерстве.

Впервые самолет показали в 2017 году на авиасалоне МАКС, МиГ-35 планируют использовать как замену всем легким истребителям. Глава ОАК Юрий Слюсарь говорил в августе, что в 2018 году Минобороны получит два самолета, а старт серийного производства МиГ-35 запланирован на 2020 год.