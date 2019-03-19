Путин назвал истребитель Су-57 лучшим самолетом в мире

Президент на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» заявил, что российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 сейчас являются лучшими в мире, передает ТАСС.

«Это самый лучший сейчас самолет, в мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию», — сказал президент.

По словам Путина, никакая машина не может летать так, как это делает Су-57.

Су-57 (заводской индекс Т-50, он же перспективный авиакомплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) — первый российский истребитель пятого поколения. Его разработало Объединенное конструкторское бюро им. П.О.Сухого. Характеристики самолета не раскрываются, однако известно, что он может нести вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — земля».