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СNN сообщил о поступивших угрозах в адрес восьми магазинов Walmart в США

По меньшей мере восемь супермаркетов американской торговой сети Walmart в течение недели получили угрозы о вооруженном нападении. Об этом сообщает телеканал CNN.

Представители власти сообщили о имевших место быть ложных тревогах, эвакуациях покупателей и угрозах расправы в том числе в городе Винтер-Парк и округе Хиллсборо (штат Флорида), а также двух городах штата Техас и в двух городах штата Миссури.

4 августа в городе Гибсонтон (штат Флорида) 31-детний Уэйн Ли Паджетт позвонил в местный Walmart, пригрозив приехать в ближайшую минуту и открыть стрельбу. Угроза оказалась ложной. Несмотря на то, что позвонивший блокировал функцию определения номера и стер исходящие звонки из памяти своего телефона, полиция смогла оперативно вычислить автора звонка. Им оказался мужчина по имени Уэйн ли Пэджетт, сообщил в своем Twitter-аккаунте шериф округа Хиллсборо (штат Флорида) Чад Кронистер. 

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Накануне стало известно, что полиция штата Флорида задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart. В полиции сообщили, что 6 августа мужчина в своем Facebook разместил запись, в которой он заявил, что через три дня получит автомат AR-15, посоветовав при этом людям не посещать магазин. Предположительно известно, что Клейтон является сторонником идеологии о превосходстве белой расы. Отмечается, что ранее в Facebook он уже размещал угрозы с фейковых аккаунтов. Мужчину арестовали, назначив залог в размере $15 тыс.

9 августа в городе Спрингфилд (штат Миссури) полиция задержала молодого человека в бронежилете и ружьем, который приблизился к супермаркету Walmart. Впоследствии он зашел в магазин, взял тележку для продуктов и начал снимать происходящее на камеру мобильного телефонов. У людей, находящихся внутри помещения, началась паника и они стали выбегать из магазина. При выходе из магазина мужчину задержал сотрудник пожарной охраны. 

Позже стало известно, что задержанным оказался 20-летний житель США по имени Дмитрий Андрейченко, его гражданская принадлежность не указывается. При себе у него были две единицы огнестрельного оружия, при этом стрельбу Андрейченко не открывал. Молодой человек объяснил, что мотивом инцидента послужила идея провести социальный эксперимент. Полиция предъявила ему обвинения в «угрозе совершения террористического акта второй степени». 

Теги: угрозы
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