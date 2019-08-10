Житель США назвал визит в магазин с винтовкой «социальным экспериментом»

Житель США по имени Дмитрий Андрейченко, которого накануне задержали с огнестрельным оружием и в бронежилете возле супермаркета Walmart в городе Спрингфилд (штат Миссури), объяснил полиции, что таким образом он планировал провести «социальный эксперимент». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление задержанного.

Об инциденте стало известно 9 августа. Тогда при выходе из магазина вооруженного мужчину взял на прицел сотрудник пожарной охраны, который в этот момент не находился на службе.

В ходе допроса Андрейченко сообщил полиции Спрингфилда, что подобным образом он «хотел узнать, соблюдают ли в супермаркете Walmart вторую поправку к Конституции США», гарантирующую право на приобретение и ношение огнестрельного оружия. Законодательство штата Миссури не запрещает открытое ношение оружия в общественных местах.

Свой эксперимент молодой человек снимал на камеру. Андрейченко объяснил, что он не намеревался кому-либо причинять вред. Кроме прочего, молодой человек сообщил, что он поставил в известность своих супругу и сестру, которые сочли его идею крайне неудачной. У задержанного были при себе две единицы огнестрельного оружия, стрельбу Андрейченко не открывал.

Как сообщается на сайте полицейского управления Спрингфилда, 20-летнему Андрейченко были предъявлены обвинения в «угрозе совершения террористического акта второй степени». Гражданство задержанного не называется.