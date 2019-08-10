Житель США назвал визит в магазин с винтовкой «социальным экспериментом»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,28 +0,24 EUR Бирж. 73,10 +0,37 Brent 58,67 +1,98% USD Нал. 65,99 64,05 EUR Нал. 73,98 71,75 USD ЦБ 65,25 +0,12 EUR ЦБ 73,02 -0,02 EUR/USD 1,1203 +0,0024 BTC/USD Бирж. 11 350,00 -535,00 IMOEX 2 679,71 -0,63% RTSI 1 289,47 -1,10% DJIA 26 287,44 -0,34% Nasdaq 7 959,14 -1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 65,25 (+0,12) Quote, 09 авг, 13:24
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 73,02 (-0,02) Quote, 09 авг, 13:24
Глава МВД Италии раскритиковал Ричарда Гира за акцию с мигрантами Политика, 21:43 «Краснодар» в меньшинстве выиграл у «Рубина» Спорт, 21:36 «Зенит» победил «Динамо» в чемпионате России Спорт, 21:12 Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией» Общество, 21:11 Российский волейболисты выиграли второй подряд матч квалификации Игр-2020 Спорт, 21:01 Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России Спорт, 20:58 Украинский министр оценил затраты на ремонт дорог в $40 млрд Общество, 20:56 Детский омбудсмен сообщил о двух несовершеннолетних задержанных в Москве Общество, 20:56 Житель США назвал визит в магазин с винтовкой «социальным экспериментом» Общество, 20:54 Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Бизнес, 19:55 Полиция назвала число задержанных после акции в Москве Общество, 19:45 Путин на «Урале» с коляской привез Аксенова и Развожаева на байк-шоу Политика, 19:40 Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж Общество, 19:33  Синоптик оценил заявление депутата о климатических атаках против России Общество, 19:32
Общество ,  
0 
Житель США назвал визит в магазин с винтовкой «социальным экспериментом»

Житель США по имени Дмитрий Андрейченко, которого накануне задержали с огнестрельным оружием и в бронежилете возле супермаркета Walmart в городе Спрингфилд (штат Миссури), объяснил полиции, что таким образом он планировал провести «социальный эксперимент». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление задержанного.

Об инциденте стало известно 9 августа. Тогда при выходе из магазина вооруженного мужчину взял на прицел сотрудник пожарной охраны, который в этот момент не находился на службе.

В ходе допроса Андрейченко сообщил полиции Спрингфилда, что подобным образом он «хотел узнать, соблюдают ли в супермаркете Walmart вторую поправку к Конституции США», гарантирующую право на приобретение и ношение огнестрельного оружия. Законодательство штата Миссури не запрещает открытое ношение оружия в общественных местах. 

Свой эксперимент молодой человек снимал на камеру. Андрейченко объяснил, что он не намеревался кому-либо причинять вред. Кроме прочего, молодой человек сообщил, что он поставил в известность своих супругу и сестру, которые сочли его идею крайне неудачной. У задержанного были при себе две единицы огнестрельного оружия, стрельбу Андрейченко не открывал.

Как сообщается на сайте полицейского управления Спрингфилда, 20-летнему Андрейченко были предъявлены обвинения в «угрозе совершения террористического акта второй степени». Гражданство задержанного не называется.

Теги: магазин, нападение, полиция, теракт
Материалы по теме
Трамп потребовал смертной казни за массовые убийства на почве ненависти
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter