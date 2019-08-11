Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете

Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart. Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, 6 августа он опубликовал в Facebook запись, в которой заявил, что через три дня получит автомат AR-15, посоветовав при этом людям не посещать магазин.

Предположительно, Клейтон является сторонником идеологии о превосходстве белой расы, раньше он уже публиковал угрозы на Facebook, используя фейковые аккаунты. Мужчину арестовали, назначив залог $15 тыс.

Ранее, 3 августа, в Эль-Пасо (Техас) произошла стрельба в супермаркете Walmart, жертвами которой стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Полиция задержала подозреваемого 21-летнего Патрика Крузиуса. Президент США Дональд Трамп назвал случившееся проявлением трусости и актом ненависти, который осуждает вся страна.