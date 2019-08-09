Полиция в США задержала около магазина мужчину с оружием и в бронежилете

Полиция в США задержала около магазина мужчину с оружием и в бронежилете

Сотрудники полиции в американском городе Спрингфилд (штат Миссури) задержала молодого человека, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем, в бронежилете и с сотней патронов. Об этом сообщает местное издание Springfield News-Leader.

Как пояснил представитель полиции Спрингфилда Майк Лукас, мужчина в одежде защитного цвета с тактической винтовкой и еще одной единицей оружия приблизился к магазину. После того, как он вошел внутрь помещения, у посетителей началась паника. В тот момент, когда люди выбегали из магазина, мужчина шел по залу супермаркета с тележкой для продуктов, снимал происходящее на камеру мобильного телефона и комментировал происходящее.

При выходе из магазина вооруженного мужчину взял на прицел сотрудник пожарной охраны, который в этот момент не находился на службе. «Он очевидно хотел спровоцировать хаос, и ему это удалось», — приводит издание слова Лукаса.

В настоящее время полиция устанавливает мотивы поступка мужчины, а также уточняет, было ли у нападавшего намерение убить кого-либо.

В минувшие выходные в США менее чем за сутки произошли несколько инцидентов со стрельбой. Так 3 августе мужчина расстрелял людей в супермаркете в Техасе. По последним данным, число жертв достигло 21, еще 26 пострадали. Впоследствии другой стрелок в городе Дейтоне (штат Огайо) убил девять человек, более 20 получили ранения. В результате третьей стрельбы, которая произошла в Чикаго, пострадали семь человек.