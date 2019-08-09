Полиция в США задержала около магазина мужчину с оружием и в бронежилете

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,05 -0,29 EUR Бирж. 72,73 -0,45 Brent 57,53 +1,97% USD Нал. 66,03 63,25 EUR Нал. 73,99 71,08 USD ЦБ 65,13 +0,04 EUR ЦБ 73,04 +0,15 EUR/USD 1,1179 -0,0024 BTC/USD Бирж. 11 970,96 -84,04 IMOEX 2 696,69 +0,81% RTSI 1 303,80 +1,47% DJIA 26 378,19 +1,43% Nasdaq 8 039,16 +2,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+9,12%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+21,36%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+9,12%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+21,36%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 65,13 (+0,04) Quote, 08 авг, 14:06
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 73,04 (+0,15) Quote, 08 авг, 14:06
Сыграют ли Ларссон и Тил за «Спартак». Главное о пятом туре РПЛ Спорт, 06:02 Полиция в США задержала около магазина мужчину с оружием и в бронежилете Общество, 05:49 Минобороны Британии сообщило о двух случаях сопровождения Ту-95 и Су-27 Политика, 05:21 Россиянка Александрова проиграла Серене Уильямс Спорт, 04:58 Лидер движения против рабства «Альтернатива» исчез после отъезда в Идлиб Политика, 04:50 СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском Общество, 04:11 В Белоруссии комплекс С-300 съехал в кювет Общество, 03:55 Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле Общество, 03:33 Чистая прибыль «Русала» в первом полугодии сократилась почти на $400 млн Бизнес, 03:21 Депутат Госдумы заявил о нападении при встрече с избирателями в Москве Общество, 03:00 Баскетболисты сборной России обыграли Венесуэлу на турнире в Италии Спорт, 02:35 Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале Спорт, 02:20 Белый дом отсрочил выдачу лицензий для возобновления работы с Huawei Бизнес, 02:18 Эксперты назвали тонны денег и танкеры вариантом выплаты долга Венесуэлой Экономика, 02:02
Общество ,  
0 
Полиция в США задержала около магазина мужчину с оружием и в бронежилете

Сотрудники полиции в американском городе Спрингфилд (штат Миссури) задержала молодого человека, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем, в бронежилете и с сотней патронов. Об этом сообщает местное издание Springfield News-Leader.

Как пояснил представитель полиции Спрингфилда Майк Лукас, мужчина в одежде защитного цвета с тактической винтовкой и еще одной единицей оружия приблизился к магазину. После того, как он вошел внутрь помещения, у посетителей началась паника. В тот момент, когда люди выбегали из магазина, мужчина шел по залу супермаркета с тележкой для продуктов, снимал происходящее на камеру мобильного телефона и комментировал происходящее.

Общество
Трамп потребовал смертной казни за массовые убийства на почве ненависти

При выходе из магазина вооруженного мужчину взял на прицел сотрудник пожарной охраны, который в этот момент не находился на службе. «Он очевидно хотел спровоцировать хаос, и ему это удалось», — приводит издание слова Лукаса.

В настоящее время полиция устанавливает мотивы поступка мужчины, а также уточняет, было ли у нападавшего намерение убить кого-либо.

В минувшие выходные в США менее чем за сутки произошли несколько инцидентов со стрельбой. Так 3 августе мужчина расстрелял людей в супермаркете в Техасе. По последним данным, число жертв достигло 21, еще 26 пострадали. Впоследствии другой стрелок в городе Дейтоне (штат Огайо) убил девять человек, более 20 получили ранения. В результате третьей стрельбы, которая произошла в Чикаго, пострадали семь человек.

Теги: полиция, мужчина, оружие
Материалы по теме
Обама назвал США лидером по частоте случаев массовой стрельбы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter