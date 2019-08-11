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Власти Венесуэлы начали собирать подписи против американских санкций

В Венесуэле началась кампания по сбору подписей против санкций США. Об этом сообщает телеканал VTV.

«Мы принесем миллионы подписей генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу», — сказала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

По ее словам, организация должна защитить международную законность, принципы самоопределения, невмешательства и ненападения. Она заявила, что США их нарушает.

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Трамп допустил блокаду Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро добавил, что венесуэльцы ставят подписи за «за любовь и за мир» в стране. «Дональд Трамп должен знать, что не будет ни санкций, ни блокад, которые могли бы остановить великую моральную и боевую силу венесуэльского народа», — заявил он.

В начале августа президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы. Они подразумевают блокировку активов венесуэльского правительства. Ранее американский лидер также отмечал, что рассматривает возможность блокады Боливарианской Республики.

Теги: Венесуэла, санкции США, подписи
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