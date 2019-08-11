В Норвегии нашли тело погибшей родственницы открывшего стрельбу в мечети

В Норвегии нашли тело погибшей родственницы открывшего стрельбу в мечети

Одного человека нашли мертвым после стрельбы в мечети в пригороде Осло, сообщается в аккаунте норвежской полиции в Twitter.

Отмечается, что сотрудники полиции и медики находятся на месте происшествия. Ранее в ведомстве сообщали об одном пострадавшем.

Reuters добавляет, что тело молодой женщины нашли в доме подозреваемого. Помощник начальника полиции Руне Скьольд рассказал, что, по видимому, до стрельбы в мечети он убил свою родственницу.

Нападение на мечеть произошло в норвежской коммуне Берум, в исламском центре аль-Нур. Стрелка задержали еще до прибытия сотрудников правоохранительных органов.