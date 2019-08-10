В Норвегии неизвестный открыл стрельбу в мечети

В Норвегии в пригороде Осло неизвестный открыл стрельбу в мечети, один человек ранен. Стрелка задержали, говорится в сообщении норвежской полиции в Twitter.

Нападение произошло в исламском центре аль-Нур. По словам очевидцев, злоумышленник был одет в униформу, сообщает Mirror.

Пока не известно, насколько серьезно пострадал раненый. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В середине марта в новозеландском Крайстчёрче и его пригороде — Линвуде — в двух мечетях произошла стрельба. В результате погиб 51 человек, еще десятки получили ранения. Власти впоследствии задержали трех подозреваемых, двух из них затем отпустили. Под стражу был отправлен только 28-летний австралиец Брентон Таррант, ему предъявили обвинения в терроризме. В середине июня обвиняемый отказался признать вину.