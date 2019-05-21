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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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Новозеландского стрелка обвинили в терроризме

Полиция Новой Зеландии предъявила новые обвинения предполагаемому стрелку в мечетях в Крайстчерче Брентону Тарранту. В вину ему, помимо покушения на убийство, также вменили терроризм. Об этом со ссылкой на комиссара местной полиции Майка Буша сообщает издание New Zeland Herald.

«Обвинение, — уточнил сотрудник правоохранительных органов, — будет утверждать, что в Крайстчерче 15 марта был совершен террористический акт». Помимо этого, Тарранту, по его словам, предъявили «дополнительное обвинение в убийстве и два дополнительных обвинения в покушении на убийство».

Таким образом, в целом обвинение против Тарранта, резюмировал Буш, включает в себя 51 обвинение в убийстве (столько жертв было в мечетях), 40 — в покушении на убийство и одно обвинение по закону о противодействии терроризму.

Фотогалерея 
Последствия стрельбы в мечетях в Новой Зеландии. Фоторепортаж

Расследование дела, указал комиссара местной полиции, продолжается.

В середине марта в Крайстчерче и его пригороде — Линвуде — в двух мечетях произошла стрельба. В результате погиб 51 человек, еще десятки получили ранения. Власти впоследствии задержали трех подозреваемых, двух из них затем отпустили. Под стражу был отправлен только 28-летний австралиец Брентон Таррант. Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс пообещал ему пожизненное заключение.

Теги: Новая Зеландия, новые обвинения
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