Новозеландского стрелка обвинили в терроризме

Полиция Новой Зеландии предъявила новые обвинения предполагаемому стрелку в мечетях в Крайстчерче Брентону Тарранту. В вину ему, помимо покушения на убийство, также вменили терроризм. Об этом со ссылкой на комиссара местной полиции Майка Буша сообщает издание New Zeland Herald.

«Обвинение, — уточнил сотрудник правоохранительных органов, — будет утверждать, что в Крайстчерче 15 марта был совершен террористический акт». Помимо этого, Тарранту, по его словам, предъявили «дополнительное обвинение в убийстве и два дополнительных обвинения в покушении на убийство».

Таким образом, в целом обвинение против Тарранта, резюмировал Буш, включает в себя 51 обвинение в убийстве (столько жертв было в мечетях), 40 — в покушении на убийство и одно обвинение по закону о противодействии терроризму.

Расследование дела, указал комиссара местной полиции, продолжается.