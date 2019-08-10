В центре Москвы до вечера перекрыли движение из-за митинга

В столице из-за проведения согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму ограничили движение на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой. Об этом сообщается в Twitter московского департамента транспорта.

С 7:30 и до 18:30 будет полностью перекрыт проезд на улице Маши Порываевой на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Власти согласовали акцию в субботу на проспекте Академика Сахарова с количеством участников в 100 тыс. человек.