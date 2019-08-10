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Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
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В центре Москвы до вечера перекрыли движение из-за митинга

В столице из-за проведения согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму ограничили движение на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой. Об этом сообщается в Twitter московского департамента транспорта.

С 7:30 и до 18:30 будет полностью перекрыт проезд на улице Маши Порываевой на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

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Власти Москвы заявили о потерях бизнеса в дни митингов

Власти согласовали акцию в субботу на проспекте Академика Сахарова с количеством участников в 100 тыс. человек.

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Как согласованные, так и несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов проходят с середины июля. Последние митинги были в Москве 27 июля и 3 августа. СК завел уголовное дело о массовых беспорядках на июльской акции. По этому делу арестовали, по последним данным, десять человек.

Теги: Москва, митинг, ограничение движения
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