Суд арестовал сдавшегося фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы арестовал до 8 октября Сергея Фомина, обвиняемого по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) на несанкционированной акции в Москве 27 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Защита просила поместить Фомина под домашний арест, однако, по мнению прокурора, нахождение фигуранта в СИЗО не позволит ему скрыться от следствия.

Кроме того, суд заключил под стражу еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках, 25-летнего Айдара Губайдулина. Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Как сообщил РБК его адвокат Максим Пашков, 8 августа Губайдулина доставили в СК после обыска. Его подзащитный не признает вину.

Ранее стало известно, что Фомин, объявленный в розыск, в ночь на четверг самостоятельно пришел к следователю. Как пишет «Медиазона» с его слов, он не хотел, чтобы у силовиков была возможность сказать, что его «поймали». Для этого он позвал журналистов с собой. Однако, его всю ночь не хотели задерживать. Он также рассказал, что несколько дней провел на отдыхе, но узнав о розыске, вернулся в Москву.