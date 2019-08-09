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American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
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Суд арестовал сдавшегося фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы арестовал до 8 октября Сергея Фомина, обвиняемого по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) на несанкционированной акции в Москве 27 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Защита просила поместить Фомина под домашний арест, однако, по мнению прокурора, нахождение фигуранта в СИЗО не позволит ему скрыться от следствия.

Кроме того, суд заключил под стражу еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках, 25-летнего Айдара Губайдулина. Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Как сообщил РБК его адвокат Максим Пашков, 8 августа Губайдулина доставили в СК после обыска. Его подзащитный не признает вину. 

Ранее стало известно, что Фомин, объявленный в розыск, в ночь на четверг самостоятельно пришел к следователю. Как пишет «Медиазона» с его слов, он не хотел, чтобы у силовиков была возможность сказать, что его «поймали». Для этого он позвал журналистов с собой. Однако, его всю ночь не хотели задерживать. Он также рассказал, что несколько дней провел на отдыхе, но узнав о розыске, вернулся в Москву.

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СК объявил Фомина в розыск 5 августа. По данным следствия, покидая митинг, он взял на руки чужого ребенка, чтобы беспрепятственно пройти оцепление. 7 августа стало известно, что в розыск по делу о массовых беспорядках объявлен второй мужчина.

На несогласованной акции протеста 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы были задержаны более 1 тыс. человек. СК после митинга помимо дела о массовых беспорядках завел три дела о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ).

Теги: арест, Басманный суд, новости РБК, несанкционированная акция
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