Власти Москвы заявили о потерях бизнеса в дни митингов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,36 +0,32 EUR Бирж. 73,18 +0,46 Brent 58,16 +1,10% USD Нал. 65,76 65,00 EUR Нал. 73,67 72,86 USD ЦБ 65,25 +0,12 EUR ЦБ 73,02 -0,02 EUR/USD 1,1196 +0,0017 BTC/USD Бирж. 11 789,00 -266,00 IMOEX 2 688,84 -0,29% RTSI 1 295,84 -0,61% DJIA 26 378,19 +1,43% Nasdaq 8 039,16 +2,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Activision Blizzard $64 (+31,52%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
AMD $43 (+29,01%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Activision Blizzard $64 (+31,52%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
AMD $43 (+29,01%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 65,25 (+0,12) Quote, 13:24
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 73,02 (-0,02) Quote, 13:24
Власти Москвы заявили о потерях бизнеса в дни митингов Общество, 15:04 Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело Общество, 14:53 В галерее Шилова неизвестный смыл и дорисовал часть портрета Общество, 14:50 Архангельск возглавил рейтинг городов по тратам на развлечения Бизнес, 14:43 В Москве похоронили Вилли Токарева Общество, 14:43 Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами РБК и ASUS, 14:43 Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-гендиректору «Рустави 2» Общество, 14:42 Власти сообщили об отсутствии влияния непогоды на транспорт в Москве Общество, 14:37 «Динамо» объявило о переходе игрока дортмундской «Боруссии» Спорт, 14:34 Минэкономразвития спрогнозирует инфляцию ниже таргета ЦБ Экономика, 14:32 Россияне не заметили новых пошлин на онлайн-покупки Бизнес, 14:15 Почему цена Bitcoin может вырасти до $250 тыс. за 4 года Крипто, 14:13 ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве Общество, 14:12 Будущее возобновляемой энергетики. Дайджест иностранных СМИ Pro, 14:11
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
Власти Москвы заявили о потерях бизнеса в дни митингов

Предприятий торговли и общественного питания, которые приостанавливали работу в дни несанкционированных протестных акций, обратились в мэрию с сообщениями о понесенных убытках и вопросом о возможных рекомендациях, рассказал РБК руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

27 июля совокупно недополученный оборот компаний составил 34,5 млн руб. Закрытие предприятий 3 августа, по предварительным оценкам, привело к недополученному обороту в размере 56,3 млн руб., привел он данные, представленные бизнесом.

«Были отменены свадьбы, крупные банкеты, бизнес понес убытки и сообщал нам о них», — объяснил Немерюк. 

Источник ТАСС в московской мэрии ранее оценивал потери бизнеса в более чем 106 млн руб. «Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн рублей 27 июля и 68,1 млн рублей 3 августа», — говорил собеседник агентства. Ущерб он также связывал со временным закрытием некоторых магазинов и кафе. Источник уточнил, что всего было закрыто 75 предприятий торговли, 79 предприятий общественного питания и были демонтированы 63 летних кафе.

Фотогалерея 
Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

Несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошли 14, 27 июля и 3 августа. На акции 3 августа были задержаны более тысячи человек. СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.

Общество
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

Теги: Бизнес, протесты, Власти Москвы
Материалы по теме
СМИ узнали о первом уголовном деле против задержанного на акции 3 августа
Общество
Полиция пообещала пресекать несогласованные акции в Москве 10 августа
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter