Власти Москвы заявили о потерях бизнеса в дни митингов

Предприятий торговли и общественного питания, которые приостанавливали работу в дни несанкционированных протестных акций, обратились в мэрию с сообщениями о понесенных убытках и вопросом о возможных рекомендациях, рассказал РБК руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

27 июля совокупно недополученный оборот компаний составил 34,5 млн руб. Закрытие предприятий 3 августа, по предварительным оценкам, привело к недополученному обороту в размере 56,3 млн руб., привел он данные, представленные бизнесом.

«Были отменены свадьбы, крупные банкеты, бизнес понес убытки и сообщал нам о них», — объяснил Немерюк.

Источник ТАСС в московской мэрии ранее оценивал потери бизнеса в более чем 106 млн руб. «Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн рублей 27 июля и 68,1 млн рублей 3 августа», — говорил собеседник агентства. Ущерб он также связывал со временным закрытием некоторых магазинов и кафе. Источник уточнил, что всего было закрыто 75 предприятий торговли, 79 предприятий общественного питания и были демонтированы 63 летних кафе.