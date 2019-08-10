Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло до 11

Число пострадавших от новых взрывов на складе с боеприпасами рядом с городом Ачинском Красноярского края увеличилось до 11, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального главка МЧС Игоря Лисина.

Он отметил, что новый зарегистрированный пострадавший — житель деревни Каменка, он обратился в больницу города Назарово.

Взрывы на складе боеприпасов возобновились вечером 9 августа во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара, который случился на складе 5 августа. Сообщалось о десяти пострадавших. Причиной взрывов военные назвали разряд молнии, который попал в стеллаж с боеприпасами.

Из-за пожара на складе в понедельник начались взрывы, которые закончились лишь к утру следующего дня. Погиб один человек, еще 8 пострадали. В общей сложности за медицинской помощью обратились 13 человек. Минобороны назвало причиной пожара и взрывов человеческий фактор.