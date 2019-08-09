Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до десяти

Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до десяти

Число пострадавших от новой серии взрывов на военном арсенале под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до десяти человек. Четверо пострадавших остаются в больницах, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

«Медицинская помощь амбулаторно оказана шести пострадавшим, еще четверо госпитализированы», — сообщили в медучреждении. Среди пострадавших есть двое полицейских и один пожарный. При этом, передает ТАСС, в Минобороны не подтвердили ранение у военного: по данным ведомства, «незначительные травмы» от пореза стеклом получил сотрудник вневедомственной охраны на КПП военного склада.

Медики отмечают, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

Взрывы на военном складе села Каменка Ачинского района Красноярского края начались еще 5 августа, когда на арсенале случился пожар. Огонь, по данным источника ТАСС, охватил площадки, где хранились 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм. Вечером 9 августа произошла вторая серия взрывов. Взрывная волна и осколки повредили железнодорожные пути, из-за чего РЖД изменили график движения поездов.