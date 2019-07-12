Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

На это раз авиабазу пытались атаковать с помощью трех дронов. Все они были своевременно обнаружены и уничтожены, заявляют в Минобороны

Фото: Friedemann Kohler / DPA / ТАСС

Минобороны России сообщило об отражении новой атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. На этот раз, по утверждению российского оборонного ведомства, боевики пытались атаковать базу с помощью трех беспилотных летательных аппаратов.

События разворачивались в ночь на 12 июля. «Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, материально ущерба также нет.

Это не первая подобная атака на российскую авиабазу в Сирии. Одна из последних, также с применением беспилотников, произошла в конце июня. Тогда, как отмечало Минобороны, атака также была отражена российскими ПВО. Боевики пытались атаковать базу с помощью двух дронов.