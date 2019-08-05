Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

Боевики выпустили три реактивных снаряда залпового огня в направлении российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

Средства контроля воздушного пространства зафиксировали запуск снарядов в 14:30 мск с северного направления от аэродрома, передает агентство. Разрушений и пострадавших на российской авиабазе нет. Снаряды упали на близлежащий населенный пункт Руайсэд Афиф, в результате чего пострадали четыре местных жителя, сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, авиабаза работает в плановом режиме.

12 июля Минобороны сообщило что российские средства ПВО отразили атаку беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим. По данным ведомства, боевики пытались совершили атаку с помощью трех беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки никто не пострадал, материального ущерба также нет.

