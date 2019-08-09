Украина сообщила о подготовке 800 полицейских для «деоккупации» Донбасса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,42 +0,38 EUR Бирж. 73,33 +0,60 Brent 58,55 +1,77% USD Нал. 65,88 64,91 EUR Нал. 73,77 72,76 USD ЦБ 65,25 +0,12 EUR ЦБ 73,02 -0,02 EUR/USD 1,1206 +0,0027 BTC/USD Бирж. 11 767,00 -288,00 IMOEX 2 681,36 -0,57% RTSI 1 291,10 -0,97% DJIA 26 156,71 -0,84% Nasdaq 7 943,55 -1,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Activision Blizzard $64 (+32,81%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
AMD $43 (+27,86%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Activision Blizzard $64 (+32,81%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
AMD $43 (+27,86%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 65,25 (+0,12) Quote, 13:24
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 73,02 (-0,02) Quote, 13:24
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Политика, 18:23 Суд арестовал сдавшегося фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Общество, 18:20 ЦБ спрогнозировал снижение ставок по долларовым вкладам Финансы, 18:05 Украина сообщила о подготовке 800 полицейских для «деоккупации» Донбасса Политика, 18:03 На складе под Ачинском спустя четыре дня прогремели новые взрывы Общество, 17:56 Сбербанк с 12 августа снизит ставки по ипотеке с господдержкой для семей Финансы, 17:50 «Мосгортранс» подал в суд на участников митинга 27 июля Общество, 17:44 Британские ЧВК покинули Персидский залив из-за угроз Ирана Политика, 17:43 США сообщили о переговорах с Киевом по поставке новой партии Javelin Политика, 17:42 Глава Gett в России предупредил о росте цен такси из-за сделок «Яндекса» Бизнес, 17:27 В МОК ответили на обозначение Курил на сайте ОИ-2020 японской территорией Политика, 17:22 Власти объяснили запрет проведения концерта на акции в Москве Общество, 17:20 ЦИК отказал в регистрации Яшину и Брюхановой Политика, 17:17 Без «живых» печатей: взгляд страховщиков на будущее российского туризма Pro, 17:15
Политика ,  
0 
Украина сообщила о подготовке 800 полицейских для «деоккупации» Донбасса

Около 800 сотрудников МВД Украины прошли спецподготовку для участия в «возобновлении государственного суверенитета» на территориях Донбасса. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Комплексные тренировки полицейские прошли совместно с работниками Нацгвардии. Правоохранители, в частности, изучили международную практику проведения миротворческих миссий.

Кроме того, уже разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на «деоккупированных территориях» в первый год после их освобождения. Так, в этих районах планируется создать 16 отделений полиции. Их главной задачей станет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка.

Политика
Зеленский попросил Путина повлиять на «ту сторону» конфликта в Донбассе

Контактная группа по урегулированию конфликта на Украине в Минске договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля, однако в этот же день ДНР обвинила Украину в срыве соглашения. 3 августа Донецк обвинил украинских военных в пяти нарушениях режима прекращения огня.

В ответ на это в Минобороны Украины заявляли, что 5 августа ДНР четыре раза нарушила перемирие. По данным ведомства, в результате погибли четверо украинских военнослужащих и один получил ранения.

На фоне обострения конфликта 6 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ и Украина) как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Теги: Донбасс, МВД Украины, Владимир Зеленский
Материалы по теме
Зеленский попросил Путина повлиять на «ту сторону» конфликта в Донбассе
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter