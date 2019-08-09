Украина сообщила о подготовке 800 полицейских для «деоккупации» Донбасса

Около 800 сотрудников МВД Украины прошли спецподготовку для участия в «возобновлении государственного суверенитета» на территориях Донбасса. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Комплексные тренировки полицейские прошли совместно с работниками Нацгвардии. Правоохранители, в частности, изучили международную практику проведения миротворческих миссий.

Кроме того, уже разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на «деоккупированных территориях» в первый год после их освобождения. Так, в этих районах планируется создать 16 отделений полиции. Их главной задачей станет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка.

Контактная группа по урегулированию конфликта на Украине в Минске договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля, однако в этот же день ДНР обвинила Украину в срыве соглашения. 3 августа Донецк обвинил украинских военных в пяти нарушениях режима прекращения огня.