МИД вызвал дипломата из США по поводу публикации о несогласованной акции

МИД вызвал дипломата из США по поводу публикации о несогласованной акции

Министерство иностранных дел России вызвало советника-посланника США Тима Ричардса, сообщается на сайте МИДа. Ему сделали представление в связи с публикациями о несогласованном митинге 3 августа, которые появились в Twitter и на сайте управления по консульским вопросам Госдепа.

К сообщениям прикрепили маршрут движения по части Бульварного кольца, по которому планировали следовать участники митинга. Ведомство расценило это как «агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию» и назвало попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Управления по консульским вопросам Госдепа предупредило 2 августа граждан США о проведении несогласованной акции на следующий день. Дипмиссия рекомендовала американцам воздержаться от посещения мест, где будут демонстранты, и прикрепила к публикации их маршрут.

Совет Федерации 8 августа обнаружил следы иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму, отметив, в частности, публикацию американских дипломатов. «Можно подумать, что это упреждающее действие, но на деле это агитка — с картинки не был стерт русский текст с призывом на акцию», — говорил представитель российского МИДа Илья Тимохов.