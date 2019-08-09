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American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
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МИД вызвал дипломата из США по поводу публикации о несогласованной акции

Министерство иностранных дел России вызвало советника-посланника США Тима Ричардса, сообщается на сайте МИДа. Ему сделали представление в связи с публикациями о несогласованном митинге 3 августа, которые появились в Twitter и на сайте управления по консульским вопросам Госдепа.

К сообщениям прикрепили маршрут движения по части Бульварного кольца, по которому планировали следовать участники митинга. Ведомство расценило это как «агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию» и назвало попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Управления по консульским вопросам Госдепа предупредило 2 августа граждан США о проведении несогласованной акции на следующий день. Дипмиссия рекомендовала американцам воздержаться от посещения мест, где будут демонстранты, и прикрепила к публикации их маршрут.

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Совет Федерации 8 августа обнаружил следы иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму, отметив, в частности, публикацию американских дипломатов. «Можно подумать, что это упреждающее действие, но на деле это агитка — с картинки не был стерт русский текст с призывом на акцию», — говорил представитель российского МИДа Илья Тимохов.

До этого официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что кроме США во внутренние дела страны попыталось вмешаться немецкое издание Deutsche Welle. По ее словам, его сотрудники призывали москвичей участвовать в незаконной акции. В Deutsche Welle эту информацию опровергли.

Согласованные и несогласованные акции в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов проходили с середины июля. На двух последних несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа задержали, по разным данным, от 1074 до 1373 человек и от 600 до 1001 соответственно. СК завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках 27 июля. В ходе расследования арестовали девять человек, еще несколько задержаны.

Теги: МИД России, Посольство США, митинг
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