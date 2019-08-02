Посольство рекомендовало американцам не ходить в центр Москвы 3 августа

Посольство США в Москве призвало своих граждан избегать мест проведения несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу, которая должна состояться 3 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Среди мест, куда дипломаты не рекомендуют ходить американским гражданам, указаны Никитские ворота, Пречистенские ворота и Покровские ворота, а также Новопушкинский сквер, Трубная и Тургеневская площади.

Помимо этого, дипломаты посоветовали гражданам следить за новостями местных СМИ, избегать демонстраций и толп, уведомить близких о происходящем и иметь при себе паспорт гражданина США с действующей российской визой.

О планах провести митинг 3 августа заявляла Либертарианская партия, однако она не достигла согласия с властями. Кроме того, ряд независимых депутатов подали заявку на проведение в этот день серии пикетов вдоль Бульварного кольца. Префектура Центрального административного округа столицы отказалась согласовать ее. Управление МВД по Москве призвало горожан не участвовать в них, а московская прокуратура назвала попытки провести массовое несогласованное публичное мероприятие прямым нарушением закона.