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Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
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Посольство рекомендовало американцам не ходить в центр Москвы 3 августа

Посольство США в Москве призвало своих граждан избегать мест проведения несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу, которая должна состояться 3 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Среди мест, куда дипломаты не рекомендуют ходить американским гражданам, указаны Никитские ворота, Пречистенские ворота и Покровские ворота, а также Новопушкинский сквер, Трубная и Тургеневская площади.

Помимо этого, дипломаты посоветовали гражданам следить за новостями местных СМИ, избегать демонстраций и толп, уведомить близких о происходящем и иметь при себе паспорт гражданина США с действующей российской визой.

Политика
Власти запретили оппозиции проводить массовые пикеты в Москве 3 августа

О планах провести митинг 3 августа заявляла Либертарианская партия, однако она не достигла согласия с властями. Кроме того, ряд независимых депутатов подали заявку на проведение в этот день серии пикетов вдоль Бульварного кольца. Префектура Центрального административного округа столицы отказалась согласовать ее. Управление МВД по Москве призвало горожан не участвовать в них, а московская прокуратура назвала попытки провести массовое несогласованное публичное мероприятие прямым нарушением закона.

Политика
Власти Москвы заявили о согласовании акций 10 и 11 августа

Позднее заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник сообщил, что столичные власти согласовали проведение двух митингов на проспекте Сахарова 10 и 11 августа.

Теги: посольство США в России, акция, Москва
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